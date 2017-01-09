Исследователи космоса обнаружили абсолютно новый тип галактик 1 9.01.2017, 16:05

Британские астрономы нашли галактику, не имеющую аналогов в открытых мирах.

Британские ученые-астрономы обнаружили абсолютно новый тип кольцеобразных галактик. Статью со своими исследованиями они опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сообщает grifonsoft.ru.

Британские астрономы в 359 миллионах световых лет от Земли нашли галактику, не соответствующую ни одному из известных типов галактик. Ей дали название PGC 1000714.

Данная галактика является одной из редких представителей кольцевых галактик – это галактики, у которых есть внешнее кольцо молодых звезд, окружающее более старое кольцо. Однако при более детальном рассмотрении и изучении галактики ученые с удивлением заметили, что галактика лежит в центре двух концентрических колец, а не одного, как положено. Такое явление астрономы видели впервые.

Первой кольцевой галактикой, открытой учеными, стал объект Хога в созвездии Змеи. Наша галактика является одним из самых распространенных типов галактик – спиральной.