Журналисту «Радыё Рацыя» восьмой раз отказали в аккредитации в Беларуси 9.01.2017, 16:13

Витовт Парфененко

Витовт Парфененко будет отстаивать право на профессию вместе с помощью юристов и правозащитников.

Витовт Парфененко 8-й раз не аккредитован как журналист «Беларускага Радыё Рацыя». Два с половиной месяца назад журналист подал бумаги на аккредитацию в Министерство иностранных дел в качестве журналиста «Беларускага Радыё Рацыя». О своем очередном отказе в аккредитации Витовт Парфененко узнал, позвонив в министерство.

— Такой отказ в аккредитации получаю уже восьмой раз, и это свидетельствует о том, что ничего не изменилось в политике Министерства иностранных дел в отношении белорусских журналистов, работающих на иностранные средства массовой информации. Разговаривать о какой-то либерализации, потеплении не приходится. Я думаю, что это яркое доказательство того, как идут дела. К тому же, МИД прекрасно знает, что сейчас мои бумаги рассматриваются Комитетом Ассамблеи Объединенных Наций по правам человека, и именно по этим же причинам — нет аккредитации меня как журналиста.

Витовт Парфененко будет ждать письменный ответ от Министерства иностранных дел, а позже будет советоваться с юристами Белорусской ассоциации журналистов и правозащитниками. Журналист уже несколько раз пытался писать жалобы в Министерство иностранных дел, в правительство Беларуси на предмет того, что его лишают права на профессию.