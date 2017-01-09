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Тереза Мэй: Британия защитит Эстонию и Литву от возможной агрессии

  • 9.01.2017, 16:22
Тереза Мэй
Фото: AP

Премьер Великобритании заявила о готовности защитить страны Прибалтики в случае агрессии со стороны РФ.

Тереза Мэй в своем интервью заявила, что Британия верна своим обязательствам по НАТО, и в случае российской агрессии в Прибалтике, британские войска встанут на защиту Эстонии и Литвы, пишет TheUK.one со ссылкой на Independent.

Премьер-министр подчеркнула, что британские войска будут принимать участие в военных учениях, которые пройдут в Эстонии. По словам Терезы Мэй, «это подчеркнет наше серьезное отношение к своим обязательства».

«Пятая статья устава НАТО гласит, что мы поддерживаем любую страну, против которой применена военная сила. Некоторые люди считают, что Америка изменит свое отношение к НАТО [после прихода Дональда Трампа]… Я думаю, Америка останется привержена НАТО так же, как и мы», — сказала Тереза Мэй.

Ранее Дональд Трамп высказывался скептично относительно американской поддержки НАТО, и намекал, что в случае российской агрессии в Эстонии, защищать эту страны войска альянса не будут.

Как сегодня стало известно, в статистическом управлении ООН Латвию, Литву и Эстонию теперь относят не к Восточной, а к Северной Европе.


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