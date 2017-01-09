Стало известно, когда в Минске откроется Zara 1 9.01.2017, 16:29

Руководство торгового центра Dana Mall объяснило задержку с открытием магазина одежды.

Новый трехэтажный торговый центр Dana Mall открылся в конце декабря. Но, как СМИ писали на прошлой неделе, работает в нем сейчас, кроме аптеки и ветаптеки только четыре магазина и гипермаркет. Потенциальные арендаторы рассказали, что не открылись, потому что руководство торгового центра постоянно переносило сроки сдачи молла. Руководство ТЦ объясняет задержку с открытием затянувшимся ремонтом в арендованных помещениях, пишет tut.by.

В Dana Mall ситуацию прокомментировали спустя несколько дней.

«Ожидается, что отделочные работы в ТРЦ Dana Mall арендаторы закончат ближе к концу июня. Каждый арендатор выполняет отделку и ремонт в своем помещении в соответствии с их требованиями. И, как правило, это часто требует дополнительных строительных работ на территории самого помещения, что влечет за собой необходимость нового согласования с администрацией, а также внесения изменений в проект и др. По мере того как арендаторы будут заканчивать ремонт в своих магазинах и бутиках, они сразу будут открывать свои магазины», — пояснили в руководстве торгового центра.

А вот магазин одежды Zara, открытие которого анонсировали, заработает только осенью.

,I>«Большие арендаторы, такие, как Zara с площадью от 10 000 квадратных метров и кинотеатр с 8 кинозалами, имеют эксклюзивные условия, согласно которым они могут увеличить сроки выполнения отделочных работ до сентября», — рассказали в Dana Mall.