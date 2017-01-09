Бобруйским «тунеядцам» ставят в пример дворника с кандидатской степенью 9.01.2017, 16:37

По первому образованию Дмитрий Дайнеко психолог, а по второму – экономист, правда, работу по специальности в Бобруйске он найти не смог.

12 тысяч бобруйчан получили извещения об уплате «налога на тунеядство», а всего в этом городе налоговики насчитали 17 тысяч лиц, не участвующих в расходах государства, сообщает 6tv.by.

Что же касается официально зарегистрированных безработных, то по состоянию на 1 января 2017 года таких в городе насчитывается 1145 человек. При этом, чиновники управления по труду, занятости и соцзащите подчеркивают, что коэффициент напряженности на начало года в городе составил 1,2 против 1,3 в прошлом году. Успехи на лицо!

Коэффициент напряженности на рынке труда показывает какое число незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в службе занятости, приходится на одну заявленную предприятиями вакансию, то есть, определяется соотношение спроса и предложения на рабочую силу. Вроде бы все хорошо в Бобруйске. Но здесь же, это же ведомство рапортует, что в последнюю неделю ушедшего года в режиме неполной занятости работали 8 бобруйских предприятий. И анонсирует неприятную новость: с осени прошлого года статус безработного официально присваивается сроком не более чем на 18 месяцев. При этом безработный, дважды отказавшийся от трудоустройства через управление, снимается с учета. Так есть в Бобруйске безработица или нет?

Что же думают о безработице и вакансиях обычные бобруйчане? А они не знают, плакать им или смеяться, но в пример приводят местную достопримечательность – возле Бобруйского драмтеатра часто можно увидеть уборщика Дмитрия Дайнеко. Он личность известная, даже местные журналисты пишут о нем. Дело в том, что у него два высших образования и ученая степень. По первому образованию он психолог, а по второму – экономист, который в 2005 году закончил аспирантуру и стал кандидатом экономических наук. Правда, работу по специальности в Бобруйске он найти не смог и вот уже семь лет работает уборщиком.

Дмитрий, таким образом, не портит чиновникам цифры. Коэффициент напряженности из-за его покладистости не зашкаливает. Но зачем тогда государство тратило деньги на подготовку кандидата экономических наук? Этим вопросом чиновники не задаются. Дмитрий Дайнеко – символ бобруйского «благополучия».