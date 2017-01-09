Женщины «Хартии» 9.01.2017, 16:44

Наталья Радина

Фото: Андрей Дубчак

40 лет назад было создано чехословацкое движение «Хартия-77», но и сегодня его идеи вдохновляют борцов за свободу во всем мире — в том числе, в Беларуси.

Ради свободы целой страны эти женщины отказались от собственной свободы, подписав незаконное с точки зрения властей обращение, требующее соблюдения гражданских прав и свобод в коммунистической Чехословакии. Они были писателями, матерями, дикторами, журналистами и актрисами. Сорок лет спустя, они служат источником вдохновения для молодых женщин в странах, до сих пор борющихся за эти права.

7 января 1977 года, в крупных западных изданиях, таких как The New York Times и Le Monde, был опубликован короткий и скромный текст. Написанный несколькими днями ранее в Праге (Чехословакия), в тот же день он был зачитан и обсужден на волнах радио «Свободная Европа»/«Радио Свобода» и «Голос Америки». Обе радиостанции были официально запрещены в коммунистической Чехословакии того времени – так же, как и сам текст, распространявшийся исключительно как «самиздат» или в другой подпольной форме. Авторы и 242 изначально подписавшихся назвали этот текст «Хартия-77». Он содержал такие очевидные требования как: уважение гражданских прав органами государственной власти в соответствии с действующей конституцией и международными соглашениям, включая Хельсинский Акт 1975 года, а так же положение, что граждане не будут преследоваться за выражение собственного мнения. Реакция правительства была быстрой и жесткой. Люди, подписавшие «Хартию», были названы предателями и империалистическими агентами; многие из них были арестованы, уволены с работы, либо исключены из университетов, за ними велась слежка, в их адрес поступали угрозы.

На протяжении следующих 12 лет диссиденты дополнили «Хартию-77» еще тысячами страниц, описывающих общество, в котором они хотели бы жить, а также собрали дополнительные подписи, подвергаясь преследованиям и жертвуя своим благополучием и, часто, свободой.

Наконец, в 1989 году Бархатная революция привела к свержению коммунистического режима в Чехословакии. Одним из самых ярких участников движения «Хартии-77» был драматург Вацлав Гавел, ставший последним президентом Чехословакии и первым главой Чешской республики.

Несмотря на то, что большинство лидеров и подписавших документ людей были мужчинами, женщины внесли вклад на всех уровнях движения. В некотором смысле культура «Хартии-77» иллюстрировала отношение и убеждения мужчин и женщин Чехословакии того времени; другими словами, она была очень прогрессивная и эгалитарная.

Проект американской службы радио «Свобода» рассказывает о трех женщинах, подписавших «Хартию 77» - Ирине Сикловой, Баре Степановой, Петрушке Шустровой, а также о двух женщинах, на которых этот документ оказал большое влияние и подтолкнул повлиять на перемены в их собственных странах — главном редакторе белорусского сайта charter97.org Наталье Радиной и азербайджанской писательнице и блогере Арзу Гейбуллаевой.

О белорусской журналистке Наталье Радиной ведущая проекта Эмили Томпсон пишет:

«Моральный пример»

На протяжении двух сложных месяцев, проведенных в тюрьме белорусского КГБ после выхода репортажа о протестах, вспыхнувших в Беларуси после спорных президентских выборов 2010 года, журналист Наталья Радина имела при себе сложенный спрятанный листок бумаги. Записка, ускользнувшая от людей в масках, обыскавших ее офис и препроводивших в тюрьму, содержала написанный от руки перевод письма поддержки, которое Вацлав Гавел, бывший чешский президент и лидер движения «Хартия-77», адресовал демонстрантам в Минске.

Радина была и остается главным редактором сайта «Хартия-97» – независимого белорусского новостного сайта, который вырос из декларации за демократию, носящей одноименное название, вдохновленной «Хартией-77» в Чехословакии. Белорусская декларация, содержащая призывы к «приверженности принципам независимости, свободы и демократии, соблюдению прав человека, солидарности со всеми выступающими за свержение диктаторских режимов и восстановлению демократии в Беларуси», была написана в 1997 году после того, как белорусский правитель Александр Лукашенко, последний диктатор Европы, консолидировал власть и распустил парламент – иными словами, совершил государственный переворот.

За декларацией, к которой Радина присоединилась вскоре после ее публикации, последовал разгром независимых медиа, и с того времени не было ни одних выборов в Беларуси, которые бы считались международными наблюдателями свободными и честными.

«Чешская Хартия-77» послужила для нас моральным примером»,- говорит Радина. «Ситуация в Беларуси была очень похожа на ситуацию в Чехословакии того времени. Беларусь вновь вернулась к диктатуре, и нам был необходим пример «Хартии-77» для противостояния властям».

В преддверии президентских выборов 2010 года «Хартия-97» была среди немногочисленных независимых средств массовой информации, все еще функционировавших в стране. Постоянное давление, оказываемое годами на медиа, только усиливалось. Одним из наиболее тревожных инцидентов стал случай, когда основатель сайта «Хартии-97» Олег Бебенин был найден мертвым после неожиданного суицида, хотя его друзья, включая Радину, отвергают эту версию и убеждены в том, что он был убит из-за своей профессиональной деятельности. Еще один подписан «Хартия-97» Павел Шеремет погиб в Киеве в июле 2016 года в результате взрыва собственного автомобиля, что украинская прокуратура признала убийством.

«Для меня это началось в марте 2010 года, когда в нашем офисе «Хартии-97» прошли обыски»,- говорила Радина. «Они избили меня и серьезно повредили глаз. Без предъявления какого-либо ордера, конфисковали все наше оборудование и компьютеры, а я была подвергнута допросам, которые длились часами».

Когда Лукашенко был провозглашен победителем выборов 19 декабря, уличные протесты были жестоко подавлены, а сотни людей, включая оппозиционных политиков, активистов и журналистов, таких как Радина, были арестованы и заключены под стражу в изоляторах КГБ, которые, по словам Радиной, не изменились с советских времен. За журналистский репортаж о демонстрациях она была обвинена в подстрекательстве к беспорядкам, и ей грозило до 15 лет лишения свободы в случае доказательства ее вины.

«Конечно, я была шокирована предъявленными обвинениями, потому что знала, что просто выполняла свою работу и не нарушила ни один закон», - говорит Радина. «Но, оказавшись в тюрьме, я быстро поняла, что у произвола властей нет никаких границ. Они уничтожают своих противников самым жестоким образом».

В тюрьме КГБ, где она содержалась под стражей, заключенные спали на жестких деревянных досках, и им разрешалось использовать туалет только несколько раз в день – правило, которое привело Радину к отказу от воды, в результате чего она пострадала от обезвоживания и заболела.

«Охранниками в тюрьме были только мужчины, и они развлекались тем, что могли постоянно наблюдать за нами, что, конечно же, было унизительно»,- говорила Радина.

После двух месяцев Радина была выпущена под домашний арест, при условии, что покинет столицу в ожидании суда. Она видела, что это может стать ее единственным шансом и совершила дерзкий побег – сначала в Россию, а затем, с помощью ООН по делам беженцев (UNHCR), в Нидерланды, Литву, и в конечном итоге в Польшу.

В 2011 году Радина стала лауреатом международной премии за свободу слова, присуждаемой Комитетом [.защиты журналистов. В свете своего опыта она не сожалеет о сильной позиции, которую заняла в работе.

«В первую очередь я - журналист», - говорит она. «Но когда вооруженные люди вламываются в мой офис, избивают меня, и обвиняют в чудовищных преступлениях, они превращают меня в активиста»..

Радина продолжает работать в качестве редактора сайта charter97.org, находящегося в изгнании в Польше.