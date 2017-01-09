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Активистка БНФ добилась отмены незаконного штрафа

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  • 9.01.2017, 16:55
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Наталья Ильинич

Суд отменил штраф в 500 долларов, наложенный по окончании прошлогодней избирательной кампании.

Об этом партия БНФ сообщила в Facebook.

«Сегодня суд Суд Пуховичского района отменил административный штраф, наложенный на члена Партии БНФ Наталью Ильинич по окончании прошлогодней избирательной кампании», — сказано в сообщении.

Напомним, 6 июля Наталья Ильинич подала документы на регистрацию инициативной группы для сбора подписей по выдвижению кандидатом в депутаты «палаты представителей». А уже 9 июля начальник ГАИ РОВД Пуховичского района вынес постановление, согласно которому Наталья Ильинич признана виновной в административном правонарушении по статье 18:23 КоАП «Нарушение правил дорожного движения пешеходом».


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