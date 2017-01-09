Сати Казанова испугалась, что ее могут арестовать по «закону Яровой» за преподавание йоги 10 9.01.2017, 17:06

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Сати Казанова

У человека нельзя отбирать право и свободу на обретение знаний, на постижение себя и жизни, считает российская певица.

Российская певица Сати Казанова опасается, что ее могут арестовать по так называемому «закону Яровой» за то, что она является преподавателем йоги. Об этом она написала в Instagram, сообщает gordonua.com.

Она отметила, что сегодня в Санкт-Петербурге судят человека, который читал лекцию о йоге.

«Я в крайнем возмущении и расстройстве! Получается, всех нас, кто занимается йогой, преподаёт йогу (с прошлого года я стала преподавателем Атма Крия Йоги) – нас могут запросто прийти и взять под арест??? Мы ведь прошли эпоху сталинизма, живем в стране, предоставляющей своим гражданам свободу мысли, слова, а главное – верования!!!... У человека нельзя отбирать право и свободу на обретение знаний, на постижение себя и жизни», – заявила певица.

Она написала, что сейчас находится в Индии.

«В Индии есть православные храмы. В России же индуизм так и не признан. Но самое печальное: начались гонения на йогу (!!!) Политика и религия – страшные и непонятные для меня области. Никогда не думала и не хотела лезть туда. Но посягательства на йогу не допущу», – заявила Казанова.

Сегодня Мировой суд Санкт-Петергубга рассмотрит дело преподавателя йоги Дмитрия Угая, который был задержан во время чтения лекции об основах йоги. Угая будут судить по так называемому «закону Яровой», согласно которому миссионерской деятельностью должны заниматься только зарегистрированные организации.

Пакет законов, известный по фамилии его соавтора, депутата Госдумы РФ шестого созыва Ирины Яровой, значительно ужесточает российское законодательство.