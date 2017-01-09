закрыть
9 января 2017, понедельник, 20:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Новые обстоятельства в деле о ЧП в монастыре под Борисовом

  • 9.01.2017, 17:13
  • 3,358
Фото Светланы КУРЕЙЧИК

Подозреваемой в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского женского монастыря предъявлено обвинение.

Обвинение в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского женского монастыря игуменьи Василиссы предъявлено 29-летней гражданке Беларуси, сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

9 января прокуратура Минской области санкционировала заключение женщины под стражу. После задержания в ее отношении сразу была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По какому составу преступления на основании ст. 139 УК (убийство) предъявлено обвинение, пока не сообщается.

Напомним, что 67-летняя матушка Василисса была убита вечером 5 января. По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнюю уроженку Казахстана, гражданку Беларуси, проживавшую при монастыре. Ее временно приютили в монастыре, желая помочь в решении житейских проблем. «В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка», — говорилось в сообщении Борисовской епархии Белорусской православной церкви.


Мнение

Маніфест беларуса
Маніфест беларуса Зьміцер Дрозд
Гибридная система имени Шарикова
Гибридная система имени Шарикова Игорь Эйдман
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле