Новые обстоятельства в деле о ЧП в монастыре под Борисовом
- 9.01.2017, 17:13
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Подозреваемой в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского женского монастыря предъявлено обвинение.
Обвинение в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского женского монастыря игуменьи Василиссы предъявлено 29-летней гражданке Беларуси, сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.
9 января прокуратура Минской области санкционировала заключение женщины под стражу. После задержания в ее отношении сразу была назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
По какому составу преступления на основании ст. 139 УК (убийство) предъявлено обвинение, пока не сообщается.
Напомним, что 67-летняя матушка Василисса была убита вечером 5 января. По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнюю уроженку Казахстана, гражданку Беларуси, проживавшую при монастыре. Ее временно приютили в монастыре, желая помочь в решении житейских проблем. «В течение ее пребывания в монастыре, особенно накануне случившегося, отмечалось психическое расстройство молодой женщины, которое и стало причиной ее страшного поступка», — говорилось в сообщении Борисовской епархии Белорусской православной церкви.