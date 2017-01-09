Павел Фенгельгауэр: Из «романа» Путина с Трампом ничего не выйдет 2 9.01.2017, 17:15

10,444

Павел Фенгельгауэр

Будущие двусторонние отношения между Россией и США выглядят очень туманно.

Такое мнение высказал российский военный эксперт Павел Фенгельгауэр в эфире телеканала "112 Украина".

"Администрация Трампа уже сейчас выглядит неоднородной. Там есть совершенно разные люди, с разными мнениями и интересами. Есть те, кто считают главным врагом США "Исламское государство", и что с Россией нужно образовать союз и согласиться с требования по разным странам, в том числе по Украине, чтобы наладить с ней отношения. Есть очень влиятельные силы в Москве, которые не хотят вообще никакого сближения с Трампом. В Америке тоже есть те, кто не хотят никакого альянса, и считают, то это будет Мюнхенский сговор, опасный для США. Будущее очень туманно", – отметил он.

По его словам, "многие в Москве сомневаются, что из романа Путина с Трампом выйдет что-нибудь существенное".

Республиканец Дональд Трамп был избран президентом США на выборах 8 ноября 2016 года, он вступит в должность 20 января.

Его критиковали за симпатию к российскому президенту. Он неоднократно делал Путину комплименты и допускал, что в случае избрания на пост главы США рассмотрит вопрос о признании аннексии Крыма.

Издание Bild 26 декабря сообщило, что экс-госсекретарь США Генри Киссинджер разрабатывает для избранного президента США Дональда Трампа план по восстановлению отношений с Россией.