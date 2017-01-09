Вышел трейлер последней серии нового сезона «Шерлока»
- 9.01.2017, 17:16
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Зрителям обещают возвращение «старейшего врага» Шерлока.
Опубликован трейлер последней серии нового сезона «Шерлока». Ролик можно увидеть на странице «Би-би-си» на сайте YouTube.
Зрителям обещают возвращение «старейшего врага» Шерлока и «предельный вызов» для Холмса и Ватсона. «Это больше не игра», – говорится в трейлере.
Финальный эпизод четвертого сезона покажут 15 января. Главные роли в сериале сыграли Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман.