Вышел трейлер последней серии нового сезона «Шерлока» 9.01.2017, 17:16

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Зрителям обещают возвращение «старейшего врага» Шерлока.

Опубликован трейлер последней серии нового сезона «Шерлока». Ролик можно увидеть на странице «Би-би-си» на сайте YouTube.

Зрителям обещают возвращение «старейшего врага» Шерлока и «предельный вызов» для Холмса и Ватсона. «Это больше не игра», – говорится в трейлере.

Финальный эпизод четвертого сезона покажут 15 января. Главные роли в сериале сыграли Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман.