закрыть
9 января 2017, понедельник, 20:06
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владимир Дунаев: Некоторые выпускники будут отрабатывать пять лет вместо двух

6
  • 9.01.2017, 17:29
  • 2,530

Увеличение сроков отработки на фоне общей ситуации с распределением нельзя объяснить.

Лукашенко подписал указ об изменениях правил приема в вузы и среднего специального образования. Теперь будущие студенты смогут сдавать ЦТ по четырем предметам. Ранее сдавали три — белорусский или русский язык были обязательны. Теперь можно будет сдать сразу два языка, а после выбрать сертификат с лучшим результатом. Если абитуриент уверен, куда хочет подавать документы и какие экзамены хочет сдавать, то не обязан сдавать четыре, передает «Белсат».

Сертификаты ЦТ будут действовать в течение двух лет. То есть, если абитуриент не поступит в 2017-ом, то сможет с этими же результатами стартовать во вступительной кампании 2018-ого.

Облегчение ждет выпускников профильных педагогических классов при поступлении на педагогические специальности. На учителя можно будет только пройти собеседование в вузе. Однако срок распределения тогда составит пять лет вместо двух.

В комментарии член общественного Болонского комитета Владимир Дунаев позитивно оценил увеличение количества предметов в тестировании с 3 до 4, так как это «расширяет доступ к высшему образованию, делая гибким процесс поиска специальности». При этом эксперт высказал и критику:

«Есть другая сторона дела: изменение продолжительности отработки по распределению для поступающих на льготных условиях в педагогические вузы. Увеличение сроков отработки с 2 до 5 лет - абсолютное противоречие обязательствам Беларуси по дорожной карте Болонского процесса. Таким образом постановления противоречивые: есть какие-то слабые движения в направлении Болонских обязательств, с другой стороны имеется увеличение продолжительности отработки».

Увеличение сроков отработки на фоне общей ситуации с распределением нельзя объяснить, говорит Владимир Дунаев:

«Вопреки здравому смыслу государство держится за инструмент, который потерял хоть какую эффективность и закрывает глаза на реальные проблемы».

Как ранее сообщал сайт charter97.org, также для абитуриентов введут три резервных срока тестирования.

К тому же документ создает равные условия конкурса во все вузы при поступлении на сельскохозяйственные специальности. Для поступающих в сокращенный срок в вузах всех профилей, предусматриваются два вступительных испытания по школьным дисциплинам. Эти предметы определяются приемной комиссией вуза.


Мнение

Маніфест беларуса
Маніфест беларуса Зьміцер Дрозд
Гибридная система имени Шарикова
Гибридная система имени Шарикова Игорь Эйдман
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле