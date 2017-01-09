Владимир Дунаев: Некоторые выпускники будут отрабатывать пять лет вместо двух 6 9.01.2017, 17:29

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Увеличение сроков отработки на фоне общей ситуации с распределением нельзя объяснить.

Лукашенко подписал указ об изменениях правил приема в вузы и среднего специального образования. Теперь будущие студенты смогут сдавать ЦТ по четырем предметам. Ранее сдавали три — белорусский или русский язык были обязательны. Теперь можно будет сдать сразу два языка, а после выбрать сертификат с лучшим результатом. Если абитуриент уверен, куда хочет подавать документы и какие экзамены хочет сдавать, то не обязан сдавать четыре, передает «Белсат».

Сертификаты ЦТ будут действовать в течение двух лет. То есть, если абитуриент не поступит в 2017-ом, то сможет с этими же результатами стартовать во вступительной кампании 2018-ого.

Облегчение ждет выпускников профильных педагогических классов при поступлении на педагогические специальности. На учителя можно будет только пройти собеседование в вузе. Однако срок распределения тогда составит пять лет вместо двух.

В комментарии член общественного Болонского комитета Владимир Дунаев позитивно оценил увеличение количества предметов в тестировании с 3 до 4, так как это «расширяет доступ к высшему образованию, делая гибким процесс поиска специальности». При этом эксперт высказал и критику:

«Есть другая сторона дела: изменение продолжительности отработки по распределению для поступающих на льготных условиях в педагогические вузы. Увеличение сроков отработки с 2 до 5 лет - абсолютное противоречие обязательствам Беларуси по дорожной карте Болонского процесса. Таким образом постановления противоречивые: есть какие-то слабые движения в направлении Болонских обязательств, с другой стороны имеется увеличение продолжительности отработки».

Увеличение сроков отработки на фоне общей ситуации с распределением нельзя объяснить, говорит Владимир Дунаев:

«Вопреки здравому смыслу государство держится за инструмент, который потерял хоть какую эффективность и закрывает глаза на реальные проблемы».

Как ранее сообщал сайт charter97.org, также для абитуриентов введут три резервных срока тестирования.

К тому же документ создает равные условия конкурса во все вузы при поступлении на сельскохозяйственные специальности. Для поступающих в сокращенный срок в вузах всех профилей, предусматриваются два вступительных испытания по школьным дисциплинам. Эти предметы определяются приемной комиссией вуза.