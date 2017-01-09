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Студент БГУ умер по дороге в деканат

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  • 9.01.2017, 17:43
  • 12,017

В БГУ умер студент факультета радиофизики и компьютерных технологий.

Ему стало плохо по дороге в деканат.

Об этом Еврорадио рассказали в администрации факультета.

"Это была пятница, он шел в деканат брать направление на зачет, зашел в помещение, ему стало плохо по дороге в один из корпусов. Это заметили вахтеры, пытались помочь. Потом вызвали скорую, потом реанимацию. Теперь ждем заключение из больницы", - рассказал сотрудник администрации.

Студент учился на 4 курсе, по словам его однокурсников, у парня были проблемы со здоровьем. Ранее он имел инвалидность, но потом ее сняли. Он был со Случчины.


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