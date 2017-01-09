Владимир Ковалкин: ПВТ не должен превратиться в офшорную зону 8 9.01.2017, 17:46

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Владимир Ковалкин

ФОТо: ONLINER.BY

Белорусы должны развивать высокотехнологические производства, а не превращаться в офшорную зону для сервиса иностранных компаний.

В белорусском сегменте интернета разразилась бурная дискуссия относительно того стоит или не стоит предоставлять налоговые льготы резидентам Парка высоких технологий.

Напомним, известный IT-предприниматель Дмитрий Гурский попробовал математически обосновать «справедливость» льгот для IT-компаний, сравнив (на условном примере) их налогообложение с налогообложением компаний реального сектора. В результате его расчетов, IT-отрасль оказалась выгодней для бюджета практически в 5 раз. Другой известный бизнесмен Александр Кнырович заявил, что эти расчеты не корректны и вводят в заблуждение. «Если вы взглянете с налоговой точки зрения на парикмахерскую или массажный салон, вы тоже обнаружите «огромное» налогообложение, долю зарплаты, доходящую до 50% в расходах, и так далее. Значит ли это, что парикмахерские для страны важнее производителей табуреток? Смею утверждать что все-таки — нет», - написал Кнырович.

Это вызвало очередной виток спора о том, кому нужно, а кому нет предоставлять налоговые льготы.

О том, насколько справедливы аргументы сторонников и противников льгот для IT-сектора «Белорусский партизан» поинтересовался у руководителя проекта «Кошт урада», экономиста Владимира Ковалкина.

«Во-первых, как Гурский, так и Кнырович, считают налоги неправильно. Так, например, Гурский неправильно считает НДС. Резиденты ПВТ являются экспортоориентированными компаниями и НДС выплачивают не внутри страны, а в стране назначения, т.е. у нас они НДС не платят. Это, не считая того, что они не платят НДС по декрету даже внутри страны. Кнырович почему-то обложил подоходным налогом платеж в ФСЗН. Таким образом, в виду незнания налогового законодательства в их расчетах куча арифметических и логических ошибок», - говорит экономист.

Ошибочными, по словам Ковалкина, являются не только расчеты, но и аргументация необходимости предоставления льгот.

«Если почитать постановление о ПВТ, то мы увидим, что он создавался для того, что бы там именно создавалась высокие технологии, проводились научные разработки, в результате которых бы появлялись продукты, патенты и т.д. На сегодняшний день, большинство резидентов ПВТ этим критериям не отвечают. Это чаще всего компании, которые продают сервис, а не производят готовые продукты и технологии. Проще говоря, ПВТ превращается в небольшую офшорную зону, которая благодаря льготному налоговому режиму себя тут хорошо чувствует и продает человеко-часы наших программистов на экспорт. Я считаю это неправильным. Я хочу, что бы меня правильно поняли: я не противник IT-сектора, не противник льгот для IT, я - противник неразумной госполитики в этой сфере. Необходимо сделать налоговое законодательство адекватным тем целям, которые ставятся государством. Если мы действительно хотим развивать высокотехнологические производства, а не превратиться в офшорную зону для сервиса иностранных компаний, нужно пересмотреть налоговую политику в отношении ПВТ и всей экономики», - считает экономист.

Однако, это не значит, что льгот не должно быть, но они должны предоставляться под конкретные цели и не должны быть постоянными, считает Ковалкин.

«Я солидарен с экспертами МВФ, которые считают, что условия ведения бизнеса должны быть максимально равными для всей экономики – в этом смысл и базовая ценность свободного рынка. При этом льготы должны быть, но льготы целевые и временные. Например, создается новый бизнес и ему нужен срок для того, чтобы встать на ноги и окрепнуть. В таком случае ему необходимо давать налоговые льготы, например, на 3 года. За это время бизнес разовьется, у него появится выручка и он сможет спокойно платить налоги. Другой пример – высокотехнологические и наукоемкие производства, у которых инвестиционный цикл очень длинный. Проще говоря – надо вкладывать большие деньги долгое время и тогда, через 10-15 лет возможно произойдет некий технологический прорыв, который создаст целую отрасль, приносящую доходы. В таких случаях государство тоже может идти на встречу и предоставлять льготы на этапе инвестирования. Налоговые льготы для малого бизнеса также оправданы. Но, подчеркиваю, налоговые льготы должны быть целевыми и временными», - уверен он.

Также, по мнению экономиста, государство должно отказаться от предоставления льгот хронически убыточным предприятиям.

«Если государство занимается спасением предприятия, которое испытывает временные финансовые трудности и ему нужно подставить плечо, тогда на какое-то короткое, опять же, время (год-два) - ему разумно и правильно предоставить льготы. Но если предприятие хронически убыточное, если его продукция не продается, то государство должно поступить честно – повысить пособие по безработице и платить работникам его, а не зарплаты. Содержать системно убыточные организации на льготы и дотации из бюджета, за счет других здоровых предприятий – не допустимо», - убежден Ковалкин.