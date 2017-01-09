Связавший 103 свитера мужчина стал звездой интернета 3 9.01.2017, 17:50

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Сэм Барски стал звездой интернета благодаря своему хобби.

Он вяжет свитера с изображением тех мест, которые посещает, а затем делает фотографии на их фоне. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reddit.

Сэм начал вязать в 1999 году и с тех пор связал себе 103 свитера — с изображением Таймс-сквера в Нью-Йорке, британского Стоунхенджа или моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Иногда он выбирает не достопримечательности, а что-то обыденное, вроде линии электропередачи или вишневого сада. После этого Барски фотографируется в свитере на похожем фоне — именно эти снимки и стали популярными в интернете.