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В киевском аэропорту на запрос Интерпола задержали гражданина Беларуси

  • 9.01.2017, 17:55
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Находящийся в международном розыске белорус следовал в Лондон.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины сегодня в киевском аэропорту «Борисполь» задержали гражданина Беларуси, который находился в международном розыске по подозрению в ограблении.

Как сообщили «Радыё Свабода» в администрации Государственной пограничной службы Украины, белорус был задержан во время пограничного оформления пассажиров на рейс из Киева в Лондон.

«Проводя оформление пассажиров в отношении гражданина Республики Беларусь сработала база Интерпола. Мужчина находился в международном розыске за ограбление», - уточнили пограничники.

Пограничники проинформировали Национальную полицию Украины о задержании белоруса, однако его фамилию не называют.


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