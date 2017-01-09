Лучшие фотографии Домрачевой из Оберхофа 4 9.01.2017, 18:00

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Мы не видели биатлонистку в деле почти 2 года.

Возвращение состоялось. После без малого двухлетнего перерыва Дарья Домрачева вернулась в большой спорт. Случилось это во время этапа Кубка мира в Оберхофе. За два дня наша биатлонистка, недавно ставшая мамой, дважды вышла на страт – сначала в спринте, а затем в гонке преследования, пишет by.tribuna.com.

Проба сил после такой паузы и таких изменений в жизни, по большому счету, получилась удовлетворительной, но, как признается трехкратная олимпийская чемпионка, ей было очень непросто.

В спринте Дарья сдерживала себя и никуда не торопилась. Особенно размеренной Домрачева была на стрелковых рубежах – подолгу устраивалась на коврике, подолгу выцеливала.

Правда, это не помогло избежать промахов. Таковых в итоге набежало два.

На дистанции белоруска показала 15-й лыжный ход, уступив 1 минуту 18 секунд Кайсе Мякяряйнен, которая показала лучшую скорость.

В преследовании со стрельбой стало еще хуже. Меткость подвела Домрачеву шесть раз.

Зато по скорости Дарья заметно прибавила и на дистанции по лыжному ходу была шестой, проиграв всего 20 секунд Коукаловой.

Это позволило белорусской биатлонистке добиться пускай и небольшого, но все же прогресса в протоколе. 37-е место спринта было разменяно на 34-ю строчку по итогам пасьюта.

Судя по фото, Домрачеву ее нынешние результаты особо не угнетают.

Она просто наслаждается биатлоном. Давайте признаемся, что и нам наслаждаться биатлоном стало гораздо проще.

Фото: globallookpress.com/ Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa, globallookpress.com/ Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB