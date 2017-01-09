закрыть
9 января 2017, понедельник, 20:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В декабре белорусы массово скупали валюту

5
  • 9.01.2017, 18:03
  • 11,312

В прошлом месяце объем покупки наличной валюты оказался максимальным с июня 2016 года.

Белорусы в декабре увеличили продажу наличной валюты на 6,9% — до 568,7 млн долларов, а вот интерес к приобретению валюты вырос более значительно — на 22,6% по сравнению с прошлым месяцем, до 401 млн долларов наличными. При этом уже одиннадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает tut.by со ссылкой на Нацбанка Беларуси.

При этом в декабре объем покупки наличной валюты оказался максимальным с июня 2016 года.

За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте.

В январе-декабре белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за 2016-й год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд.

Пока тенденции, озвученные Нацбанком, полностью подтверждаются: у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которая падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. При этом, по последним статданным, зарплаты в Беларуси снижались три последних месяца подряд, а у минчан и вовсе пять месяцев.

Как рассказывал начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, желание потратить сбережения связано именно с потребностью сохранить уровень потребления/ В частности, население сдает в месяц примерно 200 млн долларов (последние месяцы даже больше), а с депозитов снимает только около 100 млн. «То есть еще 100 млн долларов население достает из-под матрасов, как у нас говорят», — сказал представитель Нацбанка. Он посетовал, что в отличие от граждан предприятия не являются стабильными продавцами валюты.

Эксперты прогнозируют снижение объемов чистой продажи валюты населением, но пока ее уровень остается стабильно высоким.


Мнение

Маніфест беларуса
Маніфест беларуса Зьміцер Дрозд
Гибридная система имени Шарикова
Гибридная система имени Шарикова Игорь Эйдман
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле