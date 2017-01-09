В Лондоне бастуют работники метрополитена 1 9.01.2017, 18:12

10,701

Участники забастовки протестуют против сокращения рабочих мест и закрытия билетных касс в рамках планов по «модернизации».

В Лондоне работники метрополитена проводят 24-часовую забастовку, которая осложнила жизнь миллионам жителям города, сообщает The Guardian (перевод – nv.ua).

Забастовка началась накануне в 18:00 по местному времени и продлится до 18:00 девятого января.

Участники забастовки, которая была инициирована Национальным союзом железнодорожных, морских и транспортных рабочих (RMT) и Ассоциацией наемных транспортных работников (TSSA), протестуют против сокращения рабочих мест и закрытия билетных касс в рамках планов по "модернизации".

Сообщается, что закрыты почти все центральные станции метро, работают только отдельные участки восьми линий метро.

Согласно информации компании Transport for London, открытыми для пассажиров остаются около 60 % станций.

Тем не менее значительная часть закрытых станций приходится на центр города.

Сообщается, что в результате забастовки длинные очереди образовались на автобусных остановках. Улицы города забиты автомобилями.

В соцсетях жители Лондона делятся фото и видео очередей на автобусы.