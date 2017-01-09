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Памела Андерсон после пластики изменилась до неузнаваемости

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  • 9.01.2017, 18:27
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Голливудская звезда Памела Андерсон продемонстрировала пластику лица на гала-вечере в пользу пострадавших от землетрясения жителей Гаити.

Как отмечает издание Daily Mail, в исхудавшей блондинке гости мероприятия с трудом узнали секс-символ 90-х годов.

Западные журналисты предполагают, что виной таких кардинальных изменений во внешности стала неудачная пластическая операция - на это же могут указывать и глаза Андерсон, которые теперь кардинально разного размера, а также "пластиковая" мимика.

Кроме самой Памелы Андерсон, внимание прессы было приковано к ее сыну Брендону, с которым она пришла на вечер.


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