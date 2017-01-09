Свидетели новогодней стрельбы в Минске заговорили 33 9.01.2017, 18:25

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Соседи, друзья и родители Андрея Гавроша рассказали о том, что случилось той ночью.

В квартире на первом этаже по проспекту Любимова, где живет молодая семья Андрея и Анастасии Гаврошей, собрались их друзья, чтобы вместе встретить Новый год. Все — молодежь с высшим образованием. С боем курантов выпили шампанского, а через час всей компанией пошли на елку в парк имени Павлова. Вернулись в полпятого утра. Включили музыку, но сосед позвонил и попросил музыку выключить. Так и сделали. Отключили колонки и оставили только телевизор. Даже разговаривать стали тише.

Друзья ждали подругу, которая утром должна была присоединиться к компании. Молодежь курила на балконе, начали собирать со стола.

Наконец раздался звонок домофона. Андрей Гаврош, хозяин квартиры, держа в руках мобильный телефон, пошел открывать дверь. Он вышел в тамбур, прикрыл за собой дверь в квартиру. Если бы он этого не сделал, то из-за открытого балкона был бы сильный сквозняк. К тому же, за стеной в соседской квартире спал младенец.

Через короткое время раздались громкие хлопки, как будто кто-то петарды в подъезде взрывает. Открыли дверь — и увидели Андрей лежал на полу в луже крови. А на лестнице — на расстоянии от него — парень в черном с пистолетом в руке.

Что случилось, никто не видел, так как гости оставались внутри квартиры. Александр, друг Андрея Гавроша, рассказывает «Белсату» о том, как все случилось.

«Это не тот человек, который бы обзывал. […] У Андрея в руках не было никакого оружия: ни вилок, ни ножей. […] Исходя из того, что эти милиционеры у нас спрашивали, они не находились там во время хлопков. […] Чуть позже приехал человек в штатском. По словам милиционеров, это был их начальник УВД. Он звал своих сотрудников по-отдельности и о чем-то их инструктировал», — говорит Александр.

Подруга Андрея Гавроша Юлия рассказывает о происшествии в новогоднее утро:

«Сначала я подумала что его просто бьют. […] Когда я увидела оружие, я поняла, что в него стреляли […] Я была уверена, что он [милиционер] может выстрелить еще. Потому что у него была, так скажем, боевая готовность. Оружие было направлено в нашу сторону».

Кирилл Райков, сосед дверь-в-дверь с квартирой Гаврошей, а также соседка Лариса Михайловна рассказали о происшествии новогодним утром на лестничной площадке в панельке на проспекте Любимова.

«Слышим крики, сестра говорит, о, уже в подъезде празднуют, радуются». Потом слышим какая суета, шум, крики, девочка кричит «убили, убили!». […] Мы думаем, молодежь, может, выпила и отмечают», — говорит соседка Андрея Лариса Михайловна.

«Отмечали новый год как обычные люди, никто не шумел. […] Она [мама] слышала три выстрела, хотя говорили что два. Милиционер стоял у лифта и Андрей еще пытался вставать, но ничего не делал. […] Андрей лежал на площадке в крови, а милиционер вышел из подъезда и стоял там, курил», — говорит Кирилл, сосед семьи Гаврошей.

О семье Андрея рассказала соседка Лариса Михайловна:

«Я не слышала ни суеты, ни шума от них. […] Нормальные родители. Мальчик этот такой вежливый был».

Родители Андрея — Олег и Галина Гаврош рассказывают корреспонденту о случившемся с их сыном.

«В РОВД нашем спросила, которая бригада вышла на вызов, и кто стрелял. Мне сказали: «информация секретная». Мало того, когда окольными путями узнавала, то никакая бригада не выезжала. Вопрос, откуда пришли эти милиционеры и почему они моего сына расстреляли в упор», — говорят родители.

Сейчас к рассмотрению происшествия подключился Следственный комитет. Сам 28-летний житель Минска находится в военном госпитале в тяжелом состоянии. Против него возбудили уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. У милиционера констатировали черепно-мозговую травму и другие повреждения.