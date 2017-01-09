Счетная палата РФ раскритиковала «союзный» бюджет 1 9.01.2017, 18:35

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Критика касалась пробелов в планировании, плохого прогнозирования неналоговых доходов, завышения коэффициентов индексации зарплаты.

Счетная палата России утвердила, но раскритиковала бюджет «союзного государства» Беларуси и РФ за пробелы в планировании, плохое прогнозирование неналоговых доходов, неутвержденные нормативы затрат и завышенные коэффициенты индексации зарплаты. Об этом говорится в отчете о заседании коллегии СП, размещенном на сайте российского контрольного ведомства, пишет tut.by.

— Проведенный анализ показал, что, как и в предыдущие годы, проект бюджета «союзного государства» на 2017 год был сформирован в отсутствие прогноза дальнейшего развития интеграции в рамках «союзного государства».

По оценке аудиторов, документ требует доработки, так как не учитывает повышения эффективности управления задолженностью перед «союзным государством» по предоставленным бюджетным кредитам, использования остатков прошлых лет и распоряжения имуществом, созданным и приобретенным в результате реализации программ и мероприятий СГ.

В соответствии с проектом доходная часть союзного бюджета прогнозируется в сумме 6,7 млрд российских рублей, увеличившись на 1,8 млрд рублей. При этом расходная часть не изменилась и, как и в предыдущие три года, запланирована на уровне 4,9 млрд рублей.

Как было отмечено на коллегии, наблюдаемый рост доходов обусловлен наличием неиспользованных остатков прошлых лет, переходящих из года в год и составивших в проекте бюджета на 2017 год профицит в размере 1,8 млрд рублей, или 27,4% доходной части.

— Анализ проекта доходной части бюджета выявил отсутствие плановых показателей по отдельным видам доходов и недостаточный уровень планирования доходов от имущества, находящегося в собственности «союзного государства», или от деятельности государственных организаций. В частности, практически не прогнозируются неналоговые доходы. Более того, их прогноз не определен даже на уровне исполнения прошлых лет.

По словам аудиторов из СП РФ, эти недостатки обусловлены отсутствием нормативного документа «союзного государства», определяющего порядок планирования доходов в разрезе источников их поступления, а также правовой неурегулированностью вопросов собственности «союзного государства».

В расходной части бюджета по-прежнему наибольшую долю занимают расходы на программы. В бюджете 2017 года их количество сократилось до 6 с объемом финансирования 2,1 млрд рублей. При этом значительный объем средств (927 млн рублей) зарезервирован в бюджете еще на 7 новых программ, по 4 из которых концепции еще даже не одобрены совмином «союзного государства» и находятся на этапе согласования. «С большой долей вероятности можно сказать, что эти средства не будут востребованы и так и останутся в бюджете», — подчеркнул аудитор Александр Жданьков, который выступил докладчиком на заседании коллегии.

Расходы на 26 мероприятий в 2017 году планируются в сумме 1,2 млрд рублей, что на 22% больше 2016 года.

— При этом проверка показала низкое качество подготавливаемых бюджетных заявок, в том числе применение необоснованных коэффициентов пересчета стоимости услуг связи и ЖКХ, отсутствие актуализации потребности в квотных местах на оздоровление в санаториях, отсутствие списка рассылки печатных изданий «союзного государства», отсутствие утвержденных нормативов затрат на обеспечение функций органов «союзного государства».

Недостаточно обоснованы, по мнению контрольно-счетных органов, предусмотренные в проекте бюджета расходы на содержание органов «союзного государства» в сумме 629,6 млн российских рублей. «Нормативы затрат не утверждены, применяемый для индексации зарплаты коэффициент завышен», — констатировал аудитор.

По итогам обсуждения Коллегия приняла решение поддержать утверждение проекта бюджета «союзного государства» на 2017 год с учетом высказанных замечаний.