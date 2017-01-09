Михаил Жемчужный обжалует наложенное на него в колонии взыскание 9.01.2017, 18:45

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Минский областной суд 12 января рассмотрит кассационную жалобу политзаключенного.

Жемчужный обжалует взыскание за якобы самовольное передвижение по территории колонии, сообщает «Весна».

В письме к правозащитнице Татьяне Ревяко Жемчужный отмечает, что давление, которое на него оказывается последние полгода, инициируют из-за пределов колонии. По его словам, в колонию «поступали звонки об усилении внимания к нему, при этом кто-то из администрации исправительного учреждения их игнорировал, кто-то извинялся, а кто-то выполнял».

«Поводов для взысканий я не давал, веду себя стабильно, никак не выделяюсь, конфликты с осужденными не поддерживаю. Осужденные искренне удивлены неадекватностью взысканий», — написал в письме Жемчужный.

Михаил Жемчужный, передававший сведения о содержании заключенных в местах лишения свободы правозащитной организации «Платформа», был задержан в 2014 году. 10 июля 2015 года Витебский областной суд признал его виновным в умышленном разглашении сведений, составляющих служебную тайну, и даче взятки и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила Жемчужному более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.

Жемчужный признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.