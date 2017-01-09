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В МИД Эстонии опровергли информацию об изменении статуса стран Балтии

  • 9.01.2017, 18:58

Статус стран Балтии не менялся в ООН с 1990-х годов.

Информация об изменении статуса стран Балтии в ООН с Восточной Европы на Северную не соответствует действительности, сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова в комментарии "Громадському".

"В ООН, что касается того, в какие группы входит Эстония, никаких изменений не было сделано. Согласно географическому делению статистического отдела ООН, Эстония относится к странам Северной Европы. По делению региональных групп ООН, Эстония входит в группу Восточной Европы. Эти два деления не связаны между собой и у них разное назначение", – отметила она.

Камилова добавила, что статус стран Балтии не менялся в ООН с 1990-х годов ХХ века.

Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс сообщил 7 января, что ООН официально меняет статус государств Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. "Это то, к чему мы принадлежим", – написал он.


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