Россияне прогнозируют рост цен на новые автомобили 3 9.01.2017, 19:07

В наступившем году россиян ждет очередная волна роста цен на новые машины.

Эксперты «Газета.RU» считают, что подорожание будет обусловлено желанием производителей вернуть упущенную прибыль на фоне обещаний экономического роста в стране, обязательным оснащением новых моделей системой «ЭРА-ГЛОНАСС», а также обновлением модельного ряда.

Ожидается, что просевшие ниже плинтуса продажи на российском авторынке будут понемногу восстанавливаться. Так считает (или по крайней мере пытается убедить участников отрасли) глава Минпромторга Денис Мантуров, прогнозируя, кроме того, увеличение объемов производства автомобилей.

В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович не раз говорил, что правительство России поддержит спрос на автомобили. Однако оптимизм чиновников мало влияет на настроения участников рынка — они сходятся во мнении, что очередного роста цен на авторынке, причем во всех сегментах, никак не избежать. Эксперты издания считают, что наиболее благоприятное время для покупки автомобиля — это период с января по февраль. Директор департамента розничных продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Потапов уверен, что с приходом же на рынок автомобилей нового модельного года цены продолжат повышаться.

«С 1 января 2017 года цены на автомобили изменились незначительно: в начале года распродаются прошлогодние стоки, и заметного повышения цен на прошлогодние модели быть не может, — рассказал Потапов журналистам. — Основной рост цен, который мы прогнозируем, — 5–7% в зависимости от бренда — ожидается в марте — апреле, когда приедут новые автомобили 2017 года. Сдерживать цены на российском рынке далее невозможно, поскольку количество проданных машин продолжает снижаться, прибыль дистрибьюторов падает, рентабельность работы в России оказывается под вопросом. Поэтому новые модели 2017 года будут продаваться уже по индексированной стоимости. Наиболее благоприятное время для покупки автомобиля уже наступило — это январь — февраль. На складах скопился большой выбор автомобилей премиального сегмента 2016 года выпуска. Что касается массового сегмента, то определенные остатки, конечно, есть, но по некоторым моделям уже в конце декабря наблюдался дефицит».