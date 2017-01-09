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Из-за мороза над Польшей навис смог

  • 9.01.2017, 19:24

Уровень загрязнения воздуха во многих местах Польши превысил все допустимые нормы.

Больше всего ядовитых субстанций в атмосфере зарегистрировано в Силезском воеводстве, на территории Рыбника, где суточная норма превышена в семь раз, и в Радомско, где норма превышена в три раза, передает «Радио Польша».

Наносящий вред здоровью смог навис также над Кельце, Краковом, Отвоцком и Варшавой. В столице Польши сегодня проезд в городском транспорте объявлен бесплатным, а в СМИ звучат предупреждения для людей с ослабленным здоровьем об особой осторожности, связанной с выходом на улицу.

Представитель Генеральной инспекции защиты окружающей среды Лешек Карский сказал, что сложившейся ситуации способствуют трудные погодные условия:

«В связи с понижением температуры многие люди включили дополнительное обогревание, стали пользоваться индивидуальными источниками тепла, в том числе - сжигать мусор и топливо низкого качества. И это повлияло на ухудшение состояния воздуха. Сегодня особую тревогу вызывает вредоносная пыль».

Участники неправительственной организации «Город является нашим» организовали в Варшаве у памятника Стефану Стажиньскому (мэру Варшавы в 1934-39 гг.) специальный митинг, на котором выдвигали требования по борьбе со смогом.


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