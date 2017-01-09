«Правила поступления в вузы нужно озвучивать за 10 месяцев, а не за пять» 9.01.2017, 19:34

София Сергеева

Репетитор София Сергеева прокомментировала новые правила для абитуриентов при поступлении.

Абитуриент может сдавать четыре теста вместо трех, а их результаты будут действовать два года. Что это даст абитуриентам и чем поможет в поступлении. «Еврорадио» обсуждило с репетитором "Фабрики знаний" Софией Сергеевой новые правила поступления.

О четырех тестах вместо трех

"Сейчас нет ситуации неуверенности. Это хорошо, так как появится возможность выбора. Абитуриенты смогут искать альтернативные варианты".

"Можно перенять российскую практику и разрешить сдавать все предметы, которые входят в школьный курс. Мотивированный абитуриент будет все равно хорошо готовиться. Нужно давать выбор специальности".

О сроках, когда озвучивать правила поступления

"Большинство начинает готовиться с сентября. До сентября следует знать, по каким правилам они будут поступать. Ведь семье тоже нужно планировать свои финансы".

О результатах теста на два года

"Абитуриенты смогут попробовать себя на специальности с высокими баллами, но у них будет резерв. Они могут попытаться сдать и на следующий год и выбрать лучшее".

Об устном экзамене в дополнение к тестам

"В устном экзамене есть личный фактор, фактор восприятия абитуриента преподавателем. Много вопросов к экзамену в устной форме. Если это позволит выявить склонности абитуриента к профессии, то это хорошо. Но ЦТ намного эффективнее выявляет знания по курсу".

О поступлении на учителя без экзаменов после педклассов

"Это как метод завлечь новых студентов в педагогический ВУЗ. Но не хотелось бы там видеть людей с низкой успеваемостью. Нужен какой-то фильтр, чтобы проходили с хорошими знаниями".