«Правила поступления в вузы нужно озвучивать за 10 месяцев, а не за пять»
- 9.01.2017, 19:34
Репетитор София Сергеева прокомментировала новые правила для абитуриентов при поступлении.
Абитуриент может сдавать четыре теста вместо трех, а их результаты будут действовать два года. Что это даст абитуриентам и чем поможет в поступлении. «Еврорадио» обсуждило с репетитором "Фабрики знаний" Софией Сергеевой новые правила поступления.
О четырех тестах вместо трех
"Сейчас нет ситуации неуверенности. Это хорошо, так как появится возможность выбора. Абитуриенты смогут искать альтернативные варианты".
"Можно перенять российскую практику и разрешить сдавать все предметы, которые входят в школьный курс. Мотивированный абитуриент будет все равно хорошо готовиться. Нужно давать выбор специальности".
О сроках, когда озвучивать правила поступления
"Большинство начинает готовиться с сентября. До сентября следует знать, по каким правилам они будут поступать. Ведь семье тоже нужно планировать свои финансы".
О результатах теста на два года
"Абитуриенты смогут попробовать себя на специальности с высокими баллами, но у них будет резерв. Они могут попытаться сдать и на следующий год и выбрать лучшее".
Об устном экзамене в дополнение к тестам
"В устном экзамене есть личный фактор, фактор восприятия абитуриента преподавателем. Много вопросов к экзамену в устной форме. Если это позволит выявить склонности абитуриента к профессии, то это хорошо. Но ЦТ намного эффективнее выявляет знания по курсу".
О поступлении на учителя без экзаменов после педклассов
"Это как метод завлечь новых студентов в педагогический ВУЗ. Но не хотелось бы там видеть людей с низкой успеваемостью. Нужен какой-то фильтр, чтобы проходили с хорошими знаниями".