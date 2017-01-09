Российские хакеры находят себе в СМИ готовые «рупоры» 9.01.2017, 19:47

Любой «слив» информации любым источником ставит журналистов в сложное положение.

Журналисты столкнулись с тем, что «Москва, дозированно обнародуя документы, добытые хакерами, способна направлять в нужном направлении освещение той или иной темы западными СМИ», - пишет журналист The New York Times (перевод - inopressa.ru) Макс Фишер.

«Журналисты всегда опирались на источники, которые из своекорыстных соображений предоставляют важнейшую информацию», - отмечает автор. Долг журналиста - предать огласке информацию, которая важна в интересах общества, но не позволить, чтобы эта огласка помогла источнику добиться его целей.

«Однако в данном случае источником было ГРУ (российская военная разведка), действовавшее через таинственные подставные организации, которые старались замаскировать связь с ним, а цель ГРУ состояла в том, чтобы ослабить процесс выборов американского президента», - утверждает издание.

Предавая огласке документы, которые бросают тень на Хиллари Клинтон и других американских политиков, Москва эксплуатировала открытость свободной прессы.

Газета комментирует: «Великие державы издавна вмешивались в дела друг друга. Но Россия на всем протяжении 2016 года разрабатывала доселе невиданную тактику: создавала подставные организации, чтобы распространять в прессе документы, добытые ею путем хакерских атак».

«Заниматься пиар-деятельностью, чтобы предать огласке материалы, добытые хакерами, в виде эксклюзивной статьи в Daily Caller, Gawker или Smoking Gun, - это нечто новое», - отметил Томас Рид (Лондонский Королевский колледж).

«Вначале этой пиар-деятельностью занимались два интернет-призрака, которые появились минувшим летом: Guccifer 2.0 и DCLeaks. Оба выдавали себя за хакеров-активистов наподобие главы WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Позднее специалисты по кибербезопасности заключили, что оба служили прикрытием для российской стороны, хотя ни тот, ни другой этого не признали, а о связях с Россией стало известно не сразу», - говорится в статье.

Guccifer 2.0 утверждал, что он румынский «борец за свободу» и что именно он взломал серверы Национального комитета Демократической партии (DNC). Через мессенджер Twitter он указывал журналистам на определенные документы, похищенные хакерами у DNC и других.

Сайт DCLeaks располагал своими наборами документов, добытых хакерами. Он утверждал, что «создан американскими хактивистами, которые уважают и ценят свободу слова», пишет газета.

«Журналисты, которые общались с этими аккаунтами, говорят, что их тон и то, насколько свободно они владели английским языком, сильно варьировались. Это наводит на предположение, что каждый из аккаунтов вели несколько пользователей сразу», - говорится в статье.

«Некоторым репортерам предлагался эксклюзивный доступ к документам. Это известная тактика правительственных пресс-служб и пиар-агентств, которые хотят предопределить освещение некой темы», - говорится в статье. Так, в сентябре DCLeaks предложил журналисту Питеру Хэссону пароль для доступа к взломанной электронной переписке экс-госсекретаря США Колина Пауэлла.

Позднее подставные организации перестали притворяться, считает автор. «Самая новая группировка нарекла себя Fancy Bears Hack Team - умопомрачительно-откровенная отсылка к прозвищу "fancy bear", которое западные фирмы по кибербезопасности дали хакерам из ГРУ», - говорится в статье.

Корреспондент Sky News Том Чешир, имевший дело с Fancy Bears, сказал, что те держались «как нечто большее, чем просто как пиар-агентство» и проявили «большую деловую хватку» - предлагали сенсационные материалы дозированными порциями и пытались повлиять на их освещение.

Любой «слив» информации любым источником ставит журналистов в сложное положение, рассуждает автор. Нужно ли в статье делать акцент на хакерском взломе, если это может отвлечь читателей от информации, добытой хакерами? Следует ли воздерживаться от освещения документов, дабы прежде проверить их на достоверность и выяснить, откуда они взялись? «А если окажется, что хакерская атака, в результате которой добыты документы, и впрямь была операцией недружественной иностранной державы, значит ли это, что содержание документов в меньшей мере достойно освещения?» - продолжает автор.

По его словам, эти старые вопросы приобрели новую остроту в связи с размахом и целями российских хакерских атак.

Автор приводит пример: «Guccifer 2.0 предложил обозревателю сайта InfoWars Микаэлу Тейлену документы DNC, которые доказывали, что демократы планировали атаковать Пола Манафорта (главу избирательного штаба Трампа, который ранее работал в интересах кремлевского союзника Виктора Януковича - ныне смещенного президента Украины)».

«У Тейлена возникли опасения: Москва надеется, что InfoWars, опубликовав документы, создаст путаницу вокруг обвинений в адрес Манафорта и тем самым косвенно поможет кампании Трампа, которая в тот момент терпела неудачи», - пишет издание. Тейлен отказался публиковать и освещать документы.

Открытое общество более уязвимо перед информационными «операциями влияния», чем закрытое, отмечает Рид. Он рекомендует: чем лучше журналисты и читатели будут понимать мотивы иностранных правительств, устраивающих «утечки» информации, тем легче им будет помещать «сливы» в правильный контекст и срывать планы хакеров, не утаивая сведений, которые достойны освещения.

«Но некоторые медийные тенденции - поляризация общества, сфальсифицированные новости, а также заложенный в самой природе соцсетей «стадный эффект», - развеивают эти надежды», - пишет издание.

Как бы то ни было, Тейлен говорит, что все чаще отказывается от «сливов», которые наверняка заинтересуют его аудиторию, поскольку считает, что их значимость раздувается во имя российских интересов.