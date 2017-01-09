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Папа Римский сделал заявление по Донбассу

  • 9.01.2017, 20:09
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Фота: Reuters

Понтифик хочет решения гуманитарной ситуации в регионе.

Во время традиционной в начале года встрече с дипломатическим корпусом, аккредитованным при Святом Престоле Папа Римский Франциск пожелал как можно скорее решить сложную гуманитарную ситуацию на Донбассе.

Как сообщает «Радио Ватикана», понтифик выразил пожелание, чтобы «в Украине решительно устремлялись вперед в поиске реальных решений для полного осуществления обязательств, взятых на себя сторонами, и, прежде всего, чтобы был быстрый ответ на гуманитарную ситуацию, которая до сих пор остается тяжелой».

Во время аудиенции понтифик поделился мыслями о мире и безопасности, подчеркнув, что «в атмосфере общих опасений за настоящее, неуверенности и тревоги за будущее, в которую мы погружены», считает важным обратиться со словом надежды, которое «укажут перспективу дальнейшего пути».

Ранее Папа Римский призвал к миру в Украине.


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