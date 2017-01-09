Застрявший в Гомеле vip-самолет вез бизнесменов из Киева в Москву? 3 9.01.2017, 20:16

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Самолет, пострадавший в Гомеле, принадлежит сербской авиакомпании Airpink.

Происшествие в гомельском аэропорту случилось вечером в субботу. Садился небольшой частный самолет - Cessna 560X, пишет kp.by.

- Из-за повреждения шины левой боковой стойки шасси произошел выезд самолета за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 15 метров, - сообщила пресс-служба МЧС. - Пострадавших нет.

Из-за повреждения шины левой боковой стойки шасси произошел выезд самолета за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 15 метров. Фото: МЧС РБ.

Cessna 560X - это небольшой самолет бизнес-класса, он рассчитан на 8 пассажиров. Стоит такой самолет 6,9 миллиона долларов. Как выяснила «Комсомолка», самолет, пострадавший в Гомеле, принадлежит сербской авиакомпании Airpink, которая базируется в белградском аэропорту имени Николы Теслы. Всего у Airpink восемь таких самолетов. Они постоянно летают по разным странам и обслуживают vip-клиентов:

- Наши пассажиры - это в основном бизнесмены, которые путешествуют для удовольствия или бизнеса, звезды, спортсмены, артисты всех мастей, политики, среди которых много знаменитостей из разных стран, - говорят в авиакомпании. Однако имена пассажиров, летящих тем самым рейсом, конечно, не называют.

Салон этого VIP-самолета расчитан на восемь пассажиров. Фото: airpink.com.

Известно, что в самолете находились трое членов экипажа (два пилота и стюардесса) и четыре пассажира. По данным CМИ, самолет прилетел в Гомель из Киева и направлялся в Москву. Посадка в Гомеле нужна для того, чтобы «обмануть» запрет на прямые авиаперевозки между Россией и Украиной, который ввели осенью 2015 года.

Самолет, у которого при посадке в Гомеле лопнула покрышка, был совсем новеньким – его выпустили осенью 2016 года. Фото: airpink.com.

Как выяснилось, самолет, у которого при посадке в Гомеле лопнула покрышка, был совсем новенький - его выпустили осенью 2016 года. В Гомеле самолет побывал уже не первый раз: например, 25 декабря он уже садился здесь при перелете из Харькова в Москву.

- Работниками МЧС оказана помощь по возвращению самолета на взлетно-посадочную полосу и буксировке к месту стоянки, - сообщили в МЧС. Точно известно, что самолет до сих пор находится в Гомеле. Что же случилось с пассажирами? Их забрал другой самолет или они остались ночевать в Гомеле? Где находится экипаж сербской авиакомпании? Как будут чинить поврежденный в Гомеле самолет американского производства? К сожалению, руководство гомельского аэропорта засекретило все эти данные:

- Комментировать мы ничего не будем, - заявил начальник гомельского филиала ГП «Белаэронавигация» Павел Новоселов. - Все вопросы к Министерству транспорта.

Это маршрут, по которому летел самолет, неудачно приземлившийся в Гомеле. Фото: flightaware.com.

По данным издания, при министерстве уже создали специальную комиссию, которая разбирается в произошедшем. И до окончания ее работы никаких подробностей разглашать не собираются.