Ивонка Сурвилла: Беларусь исторически была частью Европы и будет ей 1 9.01.2017, 20:27

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Наша страна имеет куда более древнюю историю, чем та, о которой рассказывают гостям на «линии Сталина».

Решение ввести пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран для «Радыё Свабода» прокомментировала председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла.

«На мой взгляд, этот шаг можно оценивать как положительный, но за ним должны последовать другие действия, связанные с демократизацией жизни - свободные выборы, соблюдение прав человека, свобода прессы. Иначе это будет всего лишь приглашением на экскурсию в резервацию коммунизма, которой Беларусь многим представляется, к большому сожалению. Тогда как наша страна имеет куда более древнюю историю, чем та, о которой рассказывают гостям на «линии Сталина». Но чтобы осознать ценность этой истории - те, кто сейчас руководит Беларусью, должны прежде всего осознать ценность независимости.

Относительно визовой проблемы. Несколько лет назад я обращалась к Верховному комиссару Евросоюза Бените Ферреро-Вальднер с предложением вообще отменить визы в страны ЕС для граждан Беларуси, как это было сделано для граждан, например, Литвы или Польши. Она мне ответила, что первый шаг должна сделать белорусская сторона. И действительно, если посмотреть на «визовую историю» бывших социалистических стран - то сначала они аннулировали визы для стран «старого Запада», а те в ответ упрощали визовый режим, а потом вообще его аннулировали.

Мое убеждение - белорусы должны иметь возможность ездить в страны Евросоюза, вообще страны Запада, свободно, без виз. Понимаю, что реализация этой цели займет определенное время, но что Брюсселю необходимо сделать уже сейчас - это снять чрезмерную пошлину за визу в Шенгенскую зону, которая для граждан Беларуси сейчас больше, чем для граждан России. Это абсурдная ситуация.

Беларусь исторически была частью Европы и будет ей, она должна быть открыта для Европы - как и Европа должна быть открыта для нее».