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Карпин и Шустер готовы возглавить сборную Беларуси

  • 9.01.2017, 20:43
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Бернд Шустер

Представители Валерия Карпина и Бернда Шустера сообщили АБФФ о готовности своих клиентов возглавить сборную Беларуси.

Представители Валерия Карпина и Бернда Шустера предложили АБФФ своих клиентов в качестве кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщает «Трибуна».

Последним местом работы 47-летнего Карпина было «Торпедо» Армавир (сезон-2015/16). До этого специалист возглавлял «Мальорку» (2014/15), а также московский «Спартак» (2009/12, 2012/14).

Последним местом работы 57-летнего Шустера была «Малага» (2013/14), ранее специалист возглавлял «Бешикташ» (2010/11) и мадридский «Реал» (2007/08).

По словам первого зампреда АБФФ Сергея Сафарьяна, вопрос назначения нового главного тренера курирует лично председатель федерации Сергей Румас. Также Сафарьян отмечал, что в федерацию поступают звонки по главному тренеру сборной из России, Украины, дальнего зарубежья.

Также сообщается, что в список кандидатов на пост наставника сборной Беларуси входит Леонид Кучук.


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