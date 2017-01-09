Нацразведка США заявила о пике риска конфликтов со времен холодной войны 9.01.2017, 20:54

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Совет Национальной разведки США подготовил доклад «Глобальные тенденции: Парадокс прогресса».

Совет Национальной разведки США подготовил доклад «Глобальные тенденции: Парадокс прогресса», в котором пришел к заключению, что в течение следующих пяти лет риск возникновения конфликтов между странами и внутри стран вырастет до невиданного со времен холодной войны уровня, сообщает Reuters (перевод - РБК).

По мнению авторов доклада, это произойдет из-за того, что мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, разрушается под воздействием антиглобализма и национализма.

«Эти тенденции сойдутся в одной точке с беспрецедентной скоростью, усложняя управление и сотрудничество, изменяя природу власти и фундаментально изменяя глобальный ландшафт», — цитирует агентство текст доклада, презентация которого проходит 9 января в институте Newseum в Вашингтоне.

Излишний расчет на то, что материальные стимулы могут управлять уровнем эскалации конфликтов, только углубляет риск возникновения конфликтов, а различия в ценностях и интересах стран приведут к тому, что региональные силы приступят к «переделу сфер влияния», предупреждают авторы исследования.

В числе факторов, которые формируют «темное и трудное ближайшее будущее», в докладе Национальной разведки США выделены «более агрессивные» Россия и Китай, региональные конфликты, терроризм, рост неравенства доходов, изменение климата и слабый экономический рост.

Reuters отмечает, что авторы доклада сознательно избегают анализа будущего политического курса США, однако исследование уделяет особое внимание тем областям, на которых обещал сосредоточиться во время своей предвыборной кампании избранный президент Дональд Трамп, обещая улучшение отношений США с Россией, пересмотр экономических отношений с Китаем, возвращение рабочих мест в США и борьбу с терроризмом.

В докладе отмечается, что в ближайшие десятилетие вырастет уровень угрозы терроризма, которая будет исходить от небольших групп и отдельных людей, «вооруженных новыми технологиями, идеями и взаимоотношениями».

Кроме того, ослабление прав человека и норм международного законодательства в сочетании с тем, что страны Запада «замкнуты сами на себя», будет поощрять Россию и Китай бросать вызов американскому влиянию в мире, считают в Национальной разведке США. Эти проблемы, по мнению авторов доклада, не приведут к возникновению прямого военного конфликта, однако несут за собой риски «основательных ошибок в расчетах».

Помимо этого глобализация и технический прогресс углубляют уже существующее социальное и экономическое неравенство между богатыми, которые становятся все богаче, и бедными, чье положение практически не изменяется. В совокупности с тем, что прослойка среднего класса уменьшается, эти процессы грозят дальнейшим ростом антииммигрантских и антиэлитных настроений, отмечается в докладе.

Позитивные тенденции в экономике рассматриваются авторами исследования как краткосрочные, вызванные преимущественно усилиями мировых правительств, направленных на преодоление последствий затяжного экономического кризиса.

С другой стороны, авторы доклада отмечают, что «парадокс прогресса» заключается в том, что те тенденции, которые приводят к появлению этой мрачной картины, могут создавать возможности для появления более благоприятных прогнозов в долгосрочной перспективе.

Национальный совет по разведке готовит свои доклады на основании отчетов 17 разведывательных ведомств США. Его исследования считаются наиболее всеобъемлющими аналитическими продуктами американской разведки, отмечает Reuters.

Полный текст доклада будет опубликован после завершения мероприятия на сайте офиса директора Национальной разведки.