закрыть
9 января 2017, понедельник, 23:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Латвиец выиграл в лотерею более полумиллиона евро

2
  • 9.01.2017, 21:00
  • 4,263

Счастливчик правильно угадал пять номеров и один дополнительный.

Латвиец в начале 2017 года выиграл в лотерею около 600 тысяч евро, сообщают информагентства.

Кто именно стал счастливчиком, не сообщается. Известно лишь, что он правильно угадал пять номеров и один дополнительный.

В счастливый билет, который он оформил в интернете, житель Латвии вложил 8 евро. Билет мог быть разыгран два раза. Это один из крупнейших выигрышей в истории Латвии.


Мнение

Маніфест беларуса
Маніфест беларуса Зьміцер Дрозд
Гибридная система имени Шарикова
Гибридная система имени Шарикова Игорь Эйдман
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле