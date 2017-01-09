Латвиец выиграл в лотерею более полумиллиона евро

Латвиец выиграл в лотерею более полумиллиона евро2
- 9.01.2017, 21:00
- 4,263
Счастливчик правильно угадал пять номеров и один дополнительный.
Латвиец в начале 2017 года выиграл в лотерею около 600 тысяч евро, сообщают информагентства.
Кто именно стал счастливчиком, не сообщается. Известно лишь, что он правильно угадал пять номеров и один дополнительный.
В счастливый билет, который он оформил в интернете, житель Латвии вложил 8 евро. Билет мог быть разыгран два раза. Это один из крупнейших выигрышей в истории Латвии.