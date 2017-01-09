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Берлин готовится отражать хакерские атаки перед выборами

  • 9.01.2017, 21:25
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Власти ФРГ серьезно относятся к возможным кибератакам из России перед выборами в бундестаг.

В Берлине вызывает беспокойство угроза хакерских атак в ходе предвыборной кампании в Германии, подобных тем, которым подверглись США, передает dw.com.

"Мы очень серьезно воспринимаем опасность кибератак", - заявил в понедельник, 9 января, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, Берлин изучает доклад американских спецслужб, в котором утверждается, что российский президент Владимир Путин лично распорядился провести кампанию кибератак с целью повлиять на результаты президентских выборов в США. "Эта проверка еще не закончена", - отметил Зайберт.

В то же время правительство ФРГ осознает, возможность попыток Москвы оказать влияние на общественное мнение какой-либо из соседних стран. Поэтому власти Германии работают над улучшением средств борьбы против подобных нападений.

5 января американские спецслужбы представили действующему президенту США Бараку Обаме отчет о кибератаках, произведенных в период предвыборной гонки.

По их данным, хакеры действовали под руководством высокопоставленных российских чиновников. Обама, в свою очередь, предупредил о возможном вторжении российских хакеров в системы тех европейских стран, в которых в скором времени предстоят выборы.

В Германии осенью 2017 года пройдут выборы в бундестаг.


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