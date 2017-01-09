«Заклятыя скарбы»: создается первый белорусскоязычный хоррор-сериал 9.01.2017, 21:08

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Сюжет фильма «Заклятыя скарбы» основан на традиционных белорусских легендах и преданиях.

«Только по-белорусски мы можем передать тайну наших преданий», - заявил режиссер проекта в интервью «Радыё Свабода».

Команда молодых творцов из Минска начала снимать первый веб-сериал ужасов на белорусском языке. Вскоре он должен появиться в свободном доступе.

Сюжет фильма «Заклятыя скарбы» (рус. «Проклятые сокровища») основан на традиционных белорусских легендах и преданиях. И хотя проект держится отчасти на энтузиазме создателей, участие в нем принимают настоящие профессионалы кино.

Автор идеи, продюсер и режиссер Серж Овсяник долгое время работал на «Белсате» над передачей «Прыват», которую ведет журналистка Валерия Кустова.

- А в 2015 году нам с друзьями пришла мысль: а почему бы не экранизировать известную книгу «Проклятые сокровища» - сборник белорусских преданий, иногда страшных, но очень интересных, самобытных. Помню эту книгу еще с детства, особенно иллюстрации, - сказал Серж Овсяник.

По словам режиссера, главным источником вдохновения для него стала экранизация «Дикой охоты короля Стаха» Владимира Короткевича.

- Сколько человек сейчас работает над проектом?

- Десять. Среди них - сценаристы, операторы, звукорежиссеры. И это без учета актеров - их будет примерно столько же. На данный момент двое уже подтвердили свое участие: актеры Алеся Грибок и Василий Бойдак. Очень много резюме приходит из России и Украины, там тоже хотят сниматься в сериале.

- Но главная ваша «фишка» - в белорусском языке, да?

- Для меня принципиально, чтобы сериал был по-белорусски, так как на другом языке просто невозможно передать всю красоту, таинственность нашего фольклора. Но, естественно, будет дополнительная озвучка на английском и русском, ориентированная на зарубежную аудиторию. Может, когда-нибудь нам удастся попасть на фестиваль.

- Каким образом команда нашла ресурсы для реализации проекта? Сколько сегодня стоит снять сериал?

- Часть денег собрали с помощью краудфандинговой платформы, остальное передали друзья из Германии. Но нам с Валерией Кустовой приходится вносить деньги и из собственного кармана. На одну 12-минутную серию нужно примерно 10 тысяч долларов. Самое дорогое - это оборудование, ведь мы снимаем исключительно на профессиональные кинокамеры.

- А сколько всего будет серий?

- Будет несколько сезонов, сейчас мы снимаем первый. В него войдут 8 серий. Уже к четырем из них сценарий готов. Сериал должен получиться вертикальный - значит, серии не связаны между собой по смыслу, можно начинать смотреть с любой.

До выхода «Проклятых сокровищ» осталось три месяца. Ожидается, что уже весной первые серии появятся в открытом доступе на сайте сериала skarby.by.