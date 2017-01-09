Во вторник в Беларуси обещают до -24 градусов мороза 9.01.2017, 21:38

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В отдельных районах возможен слабый туман, на дорогах сохранится гололедица.

Во вторник, 10 января, в Беларуси ожидается до 24 градусов ниже нуля. Об этом информирует Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков. Только по юго-востоку страны пройдет небольшой снег. В отдельных районах возможен слабый туман, на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет переменных направлений, 2-7 метров в секунду.

Ночью столбик термометра будет показывать от 11 до 17 градусов мороза, при прояснениях ожидается -18... -24 (в Минске — от минус 12 до минус 14). Днем прогнозируют 6-12 градусов ниже нуля (в столице — 6-8 градусов мороза).

По прогнозам синоптиков, уже в четверг погоду в Беларуси будет определять атлантический циклон с центром над Скандинавией. Северные ветры сменятся на юго-западные, и установится влажная, ветреная с осадками погода. Уже в пятницу, 13 января, температура воздуха днем будет составлять от 5 градусов мороза до 1 градуса тепла.