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Цены на нефть упали ниже $56 за баррель

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  • 9.01.2017, 21:39
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Нефть эталонной марки Brent торгуется по $55,39 за баррель.

В понедельник, 9 января, стоимость североморской нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов. К 21.26 по минскому времени мартовские фьючерсы торгуются по $55,39.

Как отмечает агентство Reuters, снижение котировок спровоцировал рост экспорта из Ирана, решившего увеличить поставки сырья, тогда как другие члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), напротив, их снижают.

Нефть дорожает с конца ноября 2016 года, после того как Организация стран – экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн в день. Решение ОПЕК обязались выполнять несколько крупных производителей нефти, не входящих в картель, в том числе и Россия.

В начале 2017 года цены на нефть выросли до полуторагодового максимума – $58,18 за баррель.


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