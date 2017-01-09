Минздрав РФ предлагает увеличить рабочий день курильщиков 3 9.01.2017, 21:44

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Такое предложение содержится в антитабачной концепции Минздрава на 2017–2022 годы.

В Минздраве РФ предлагают предоставить работодателям возможность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудников пропорционально времени, потраченному на перекуры. Такое предложение содержится в антитабачной концепции Минздрава РФ на 2017–2022 годы, передает RNS со ссылкой на копию документа.

«Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня», — говорится в документе.

Концепция также предлагает непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровня налогообложения среди стран Европейского региона ВОЗ, в том числе ведомством предлагается с 2017 года ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением средств в бюджеты регионов.

Ранее СМИ сообщали, что Минздрав РФ хочет запретить продажу табака родившимся с 2015 года.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле нет позиции по антитабачной концепции Минздрава.