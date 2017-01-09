Мартин Уггла: Мне очень хочется приехать в Беларусь 2 9.01.2017, 21:51

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Мартин Угла

Шведский правозащитник Мартин Уггла - о безвизовом режиме.

Глава шведской правозащитной организации Östgruppen Мартин Уггла заявил в интервью «Радыё Свабода», что хотел бы воспользоваться пятидневным безвизовым режимом, который введен в для граждан 80 стран.

- Очень хочется, конечно, и попробую. Но вопрос в том, что это, возможно, не единственная проблема для меня. Как я понимаю, будет проверка на границе, и моя проблема - это не только визовый режим. Я считался персоной нон-грата, нежелательной в Беларуси. Но, возможно, для меня теперь будет новая возможность.

- Похоже ли на то, что Беларусь становится более открытой страной?

- Да, вообще я думаю, что это хорошая новость. А еще лучше было бы, чтобы Евросоюз и Швеция со своей стороны ввели безвизовый режим для белорусов. Это еще более важно, чтобы дать возможность белорусам более свободно, более открыто путешествовать по Европе.

- Вы считаете, что многие европейцы воспользуются этим, приедут в Беларусь?

- Сейчас не очень много людей, которые на самом деле хотят активно ехать в Беларусь, потому что это довольно неизвестная страна. Но, во всяком случае, это все станет проще для людей, и надеюсь, что больше шведов будут пользоваться этой возможностью. Ведь Беларусь - это страна, которую стоит открыть для себя.

- А почему, на ваш взгляд, Лукашенко именно сейчас принял такое решение?

- Я думаю, что он хочет поддерживать отношения с Евросоюзом на уровне. Ему стало трудно договариваться о каком-то сотрудничество с ЕС, и он хочет, чтобы ЕС более дружелюбно относился к нему. Это в общем русле переговоров с Евросоюзом.

- Последний раз вы воспользовались безвизовым режимом в 2014 году во время чемпионата мира по хоккею. Тогда вас не пустили в страну.

- В 2006 году меня тоже не пустили в Беларусь, и после этого ни разу. В 2014 году я мало видел страну, только аэропорт. Белорусские власти никак это не объясняли. Писали что-то об акции с плюшевыми мишками, но я никакого отношения к ней не имел. Поэтому это просто придумали. Вообще, ни разу не сказали, почему не пустили - просто давали отказ. А в 2014 году сказали, что я нахожусь в каком-то списке нежелательных лиц.

- Так когда вас ждать в Беларуси?

- Я полагаю, что уже в 2017 году. Хотелось бы, например, весной приехать. Этот было бы очень классно. То есть я попробую тогда, и время покажет - пустят или нет. Я думаю, что сейчас это открытый вопрос. Безвизовый режим - это одно, но готовы ли пустить меня, если раньше я был нежелательным лицом? То есть просто посмотрим. Я обязательно попробую, потому что мне очень хочется приехать в Беларусь.