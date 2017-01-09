Прокуратура: Дрифтер с площади Победы был пьян 8 9.01.2017, 21:54

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Уголовное дело в отношении 27-летнего минчанина направлено в суд.

Прокуратура города Минска изучила материалы уголовного дела в отношении 27-летнего минчанина, дрифтовавшего на Mercedes-Benz S300 на площади Победы. Оказалось, что мужчина в момент совершения преступления был пьян. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Беларуси.

— В ходе проведения проверки следователи выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Изучение уголовного дела показало, что предварительное расследование проведено всесторонне, полно и объективно. Уголовное дело направлено в суд Партизанского района для рассмотрения, — рассказали tut.by в столичной прокуратуре.

Напомним, в ночь на 29 ноября 27-летний минчанин устроил дрифт на площади Победы и попал в поле зрения правоохранителей. Водитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГАИ. Инспекторы составили на нарушителя шесть административных протоколов. Два протокола получил пассажир Mercedes.

В середине декабря водителя Mercedes лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 630 рублей. Штраф в шесть базовых величин (126 рублей) получил и пассажир Mercedes, который снимал дрифт на видео.

Позже водитель Mercedes прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в период инкриминируемых деяний он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. На основании собранных доказательств мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 346 (Надругательство над историко-культурными ценностями) Уголовного кодекса Республики Беларусь.