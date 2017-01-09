Джаред Кушнер, чья семья происходит из Беларуси, станет старшим советником Трампа 3 9.01.2017, 22:02

Зять избранного президента США, чьи корни происходят из Новогрудка, собирается сложить полномочия в качестве исполнительного директора в компании его семьи.

Зять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер станет старшим советником в Белом доме.

Об этом сообщает Bloomberg (перевод - РБК) со ссылкой на знакомый с вопросом источник.

Кушнер собирается сложить полномочия в качестве исполнительного директора в компании его семьи, чтобы получить возможность работать в правительстве, говорится в электронном письме, которое агентству направила сотрудник юридической фирмы WilmerHale Джейми Горелик.

Так, Кушнер избавится от «значительных активов» и «откажется от конкретных вопросов, который будут иметь прямое и предсказуемое влияние на его настоящие финансовые интересы», отметила Горелик.

Кушнер и его жена Иванка Трамп, резиденты Нью-Йорка, недавно купили дом в Вашингтоне. Кушнер — сын девелопера Чарльза Кушнера.

Напомним, что родственники зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера родом из Новогрудка. Семья Кушнер спаслась в войну благодаря побегу из гетто и партизанскому отряду братьев Бельских.

О белорусской истории своих предков Джаред Кушнер публично рассказал предвыборным летом в статье, опубликованной в его газете New York Observer.