МИД: Беларусь рассчитывает на ответные шаги 13 9.01.2017, 22:10

Дмитрий Мирончик

Фото: БелТА

Белорусское ведомство рассчитывает на ответные шаги после введения безвизового въезда для иностранных граждан.

Об этом заявил журналистам начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко, передает БелТА.

«Визовые правила ЕС установлены решением 28 государств, и довольно сложно рассчитывать на то, что они претерпят какие-то изменения в зависимости от решения Беларуси - одного из соседей ЕС. В то же время мы надеемся, что Европейским союзом это решение будет принято к сведению и последуют какие-то встречные шаги в направлении развития контактов между Беларусью и ЕС», - сказал Игорь Фисенко.

Он напомнил, что в течение последних нескольких лет Беларусь последовательно шла к этому шагу. Сначала было принято решение об установлении безвизового въезда в Беловежскую пущу, а затем - в регион, прилегающий к Августовскому каналу. «В качестве венца этого процесса последовало решение, открывающее фактически всю страну для безвизового въезда», - резюмировал начальник главного консульского управления.

Как сообщалось, Лукашенко 9 января подписал указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».

Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.