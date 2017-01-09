В Беловежской пуще нашли древние сооружения 9.01.2017, 22:15

Вблизи границы с Беларусью археологи нашли каменные конструкции высотой в 20-30 сантиметров.

Об этом сообщает сайт национального парка.

Система четырехугольных конструкций на территории Беловежской пущи

Неизвестные антропогенные археологические объекты были обнаружены в результате лазерного сканирования поверхности пущи. Польские ученые нашли недалеко от государственной границы с Беларусью линейные, в основном замкнутые объекты разных размеров высотой в 20-30 сантиметров.

Часть скоплений данных объектов занимают территорию в десятки кварталов и расположены в основном на возвышенных местах. На некоторых участках проведены археологические работы, что позволило выявить каменные конструкции шириной около двух метров. Как предполагают польские исследователи, эти рукотворные конструкции скорее всего являются остатками границ сельскохозяйственных полей.

«Не менее интересен тот факт, что данные конструкции в некоторых местах залегают под археологическими объектами (могильники, курганы и т.д.), датированными ранним Средневековьем (V-XII века н. э.), что говорит об их более раннем происхождении», — сообщается на сайте национального парка «Беловежская пуща».

В ближайшем будущем ученые Польши попытаются установить точную датировку этих объектов и их функции, а также детально изучить содержимое внутри линейных конструкций.