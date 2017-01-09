В Британии обсуждают аналог «Закона Магнитского» 9.01.2017, 22:19

Законопроект предусматривает санкции в отношении лиц, замешанных в коррупции и нарушениях прав человека.

Британские законодатели обсуждают законопроект, аналогичный американскому Закону Магнитского, который позволяет судам вводить визовые и финансовые санкции в отношении российских официальных лиц, предположительно причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, который скончался в тюрьме в 2009 году. Последовать этому примеру могут и другие европейские страны, передает «Голос Америки».

Сергей Магнитский скончался в этом московском СИЗО в 2009 году. Он провел почти год за решеткой в ожидании суда по обвинениям в сговоре. Его сторонники убеждены, что российские власти пытались отомстить ему за разоблачение коррупционной схемы на 230 миллионов долларов с использованием филиалов инвестиционного фонда Hermitage Capital.

Независимое расследование показало, что в день смерти Магнитского его пытали восемь тюремных охранников. Никто из них не был за это осужден.

Глава Hermitage Capital Билл Брайдер добился принятия закона Магнитского, который нацелен против тех, кто был причастен к коррупционной схеме и смерти юриста. Теперь он добивается принятия аналогичного законопроекта в Великобритании.

«Все указывает на то, что у нас есть очень надежная группа поддержки среди членов всех крупных партий», – констатирует Браудер.

По его словам, действия Москвы в Украине и Сирии способствуют его усилиям.

«Поведение России в последние два года стало столь возмутительным, что представляется возможность убедить исполнительную власть в правильности такого шага, – подчеркивает бизнесмен.

Рассмотрение закона Магнитского обсуждается в качестве поправки к другому закону, о противодействии преступлениям в финансовой сфере.

«Предлагается расширить масштаб закона, связанного с Магнитским, чтобы вывести его в более глобальный контекст», – поясняет сотрудник Общества Генри Джексона Эндрю Фокселл.

В соответствии с законопроектом, любой человек сможет попытаться добиться замораживания активов.

Частные лица и НКО смогут обратиться в суд с помощью бесплатных адвокатов, подав иск и попытавшись добиться судебного решения совершенно независимо от правительства.

В Лондоне живут и держат средства многие олигархи из России и бывших советских республик. Некоторые из этих лиц обвиняются в нарушениях прав человека и коррупции.

По словам Эндрю Фокселла, «Национальное управление по борьбе с преступностью предполагает, что через Великобританию ежегодно проходит более 100 миллиардов фунтов коррупционных денег».

Голосование по поправке должно состояться в ближайшие недели. Сторонники инициативы надеются, что это подтолкнет другие страны ЕС к принятию аналогичных законов.