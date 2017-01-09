Криштиану Роналду стал лучшим игроком года по версии ФИФА 9.01.2017, 22:24

Криштиану Роналду

Фото: REUTERS/Juan Medina

Среди номинантов на награду были нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком года по версии ФИФА, передает by.tribuna.com.

На церемонии награждения в Цюрихе португальцу был вручен приз The Best. Другими номинантами на эту награду были нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

Победитель определился в результате голосования среди тренеров, капитанов сборных, журналистов и болельщиков. У всех четырех групп выборщиков равные доли голосов – по 25%.

С этого года журнал France Football вновь вручает «Золотой мяч», а ФИФА – свой приз.