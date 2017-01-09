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«Белавиа» списала Boeing, пострадавший во время летнего урагана

  • 9.01.2017, 22:29

Восстанавливать 20-летний Boeing 737-300 оказалось дорого.

Лайнер Boeing 737-300 пострадал во время разгула стихии в аэропорту «Минск» в июле 2016 года, передает ej.by.

Восстанавливать 20-летний Boeing 737-300, который находится в парке «Белавиа» с 2009 года, оказалось дорого. Машину решили списать.

Всего в ходе урагана, пронесшегося над Минском 13 июля, пострадало 8 лайнеров, базировавшихся тогда в национальном аэропорту. Один самолет разорвало, серьезным стало столкновение Boeing 737-300, использовавшегося на чартерных перевозках пассажиров на Крит, с грузовым самолетом Ан-12, принадлежавшим частной авиакомпании «Руби Стар».

Второй участник столкновения, грузовой самолет Ан-12 также списан.


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