Яшин сделал доклад о гибридной агрессии РФ на территории Украины 9.01.2017, 22:39

Илья Яшин сделал доклад о гибридной войне России в Украине

Фото: Илья Яшин / Facebook

Ключевым союзником Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали украинские олигархи со времен Януковича.

Российский оппозиционер Илья Яшин сделал доклад, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин прилагает большие усилия, чтобы вернуть Украину под контроль Кремля. Для этого он использует методы «гибридной агрессии» — пропаганду, провокации, коррумпирование местных политиков. А ключевым союзником Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали украинские олигархи, передает «Гордон».

«Многие смирились с мыслью, что война с Украиной вроде как закончилась. На территории Донбасса иногда стреляют, но мирные соглашения худо-бедно заключены, и война осталась позади. На самом деле война продолжается — причем не только на территориях, подконтрольных сепаратистам, но и в самом Киеве», – отметил оппозиционер в своем Facebook.

По данным Яшина, ключевым союзником Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали украинские олигархи, бизнес которых был вплетен в государственную структуру еще со времен президента Виктора Януковича.

«Эти олигархи, как и Путин, заинтересованы в погружении Украины в хаос. Первым это надо, чтобы восстановить свои позиции. Путину это надо, чтобы вернуть контроль над соседней страной, приведя к власти лояльных политиков. Все это – не шутки. Путин настолько увлекся играми в войну и «геополитическое соперничество», что у России вообще не осталось союзников в мире», – подчеркнул он.

По мнению оппозиционного политика, Россию стали воспринимать как агрессивную и непредсказуемую державу, от которой постоянно стоит ждать угроз.

«Такие страны, как показывает история, часто плохо заканчивают, если их невменяемых лидеров вовремя не остановить», – подытожил он.