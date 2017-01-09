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Программист собрал в одном видео все упоминания Беларуси в зарубежном кино

  • 9.01.2017, 23:02

Минчанин проанализировал английские субтитры к 11 тысячам фильмов, которые были сняты после 1991 года.

Минский программист занимается интеллектуальной обработкой текстов и вместе с коллегами разрабатывает систему искусственного интеллекта. Как рассказал Денис tut.by, на прошлой неделе он смотрел фильм «Миссия невыполнима» и услышал фразу о Беларуси — наша страна упоминалась в связи с кражей оружия. Мужчине стало интересно, в каких контекстах иностранец слышит о Беларуси. В качестве примера Денис привел историю своего коллеги, родившегося во Франции. Последний рассказал, что в его стране о Беларуси знают по сериалу «Друзья», чьи герои попадают в Минск.

По словам Дениса, сделать такое видео было легко.

«Субтитры практически к каждому фильму в свободном доступе», — объясняет Денис.

Он остановился на английских субтитрах, потому что хотел узнать, что увидит массовый зарубежный пользователь (а не любитель артхаусного кино). Денис скачал субтитры ко всем фильмам за час. Получилось около 11 тысяч картин, которые достаточно быстро автоматически проанализировал. Он искал упоминание о Беларуси и Минске (при этом не учитывались фамилии, связанные с нашим городом, например, «Минский»). По словам Дениса, куда больше времени ушло на то, чтобы «склеить» фрагменты в одно видео.

«Получилось, что контекст в основном негативный, связанный с оружием (в том числе с ядерным), с его доступностью, с миграцией из Минска, — говорит программист. — Разумеется, этот контекст не стал для меня неожиданным. Мне было важно, чтобы белорус, который интересуется судьбой своей страны, понял: нам надо очень хорошо поработать над собственным имиджем. Мне бы хотелось, чтобы к нам приезжали почаще. Чтобы это вылилось в инвестиции, сотрудничество и туризм».


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