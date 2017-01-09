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Сафарьян: Представители Карпина и Шустера в БФФ не обращались

  • 9.01.2017, 23:05
Сергей Сафарьян
Фото: pressball.by

Первый заместитель председателя БФФ опроверг информацию о том, что Валерий Карпин и Бернд Шустер готовы возглавить сборную Беларуси.

Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян опроверг информацию о том, что представители Валерия Карпина и Бернда Шустера обращались в федерацию, предлагая своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси, передает «Прессбол».

- Представители Валерия Карпина и Бернда Шустера не предлагали АБФФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Беларуси. Это очередная дезинформация от сайта by.tribuna.com. При этом могу сообщить, что в федерацию обращались агенты ряда других зарубежных специалистов. В частности, на меня официально выходил агент украинского тренера Виктора Скрипника. Это было еще в декабре. Я ответил, что будем рассматривать кандидатуры и вести переговоры с претендентами после Нового года. Этим сейчас и занимаемся.


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